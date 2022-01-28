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Происшествия28 января 2022 11:34

Тюменка обчищала ломбард, в котором сама работала

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменка обчищала ломбард, в котором сама работала.

Тюменка обчищала ломбард, в котором сама работала.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы. Женщину будут судить за растрату в крупном размере.

Горожанка работала продавцом-кассиром в ювелирном магазине и в расположенном тут же ломбарде. С февраля 2021 года она стала похищать с витрин новые ювелирные изделия и сданные в ломбард. Их она отдавала на реализацию в другие ломбарды.

– Проведенная в июне инвентаризация выявила недостачу. Было возбуждено уголовное дело. Размер ущерба составил более 550 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Тюменке грозит до шести лет лишения свободы. Однако она может отделаться принудительными работами на срок до пяти лет.

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