В Тюмени бар, где прошла скандальная блогерская вечеринка, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени бар, где прошла скандальная блогерская вечеринка, оштрафовали на 100 тысяч рублей. Заведение наказали за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

– Представитель юридического лица пояснил, что вину в совершении административного правонарушения ООО признаёт полностью. С протоколом об административном правонарушении согласны, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, что видеозапись с вечеринки появилась в Instagram местной знаменитости Светланы Захаровой. Именно она ее и организовала. Большинство посетителей были без масок и не соблюдали рекомендованную дистанцию. Позже выяснилось, что всего в баре собралось порядка трехсот человек.

Сама Захарова писала в сторис: «Было 916 регистраций и 270 человек, которые дошли до вечеринки. Кто-то не попал из-за отсутствия QR-кода (их проверяли), а кто-то поменял планы по личным обстоятельствам».