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Здоровье28 января 2022 10:45

Тюменцу удалили опухоль в трахее, которая не давала дышать

Для подготовки к операции была необходима дополнительная диагностика
Сергей Швецов
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Тюменцу удалили опухоль в трахее, которая не давала дышать.

Тюменцу удалили опухоль в трахее, которая не давала дышать.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцу удалили опухоль в трахее, которая не давала дышать. Операцию 50-летнему горожанину делали специалисты ОКБ № 1.

– Для подготовки к операции была необходима дополнительная диагностика, чтобы оценить размеры опухоли и определить способ ее удаления. У пациента новообразование практически полностью перекрывало просвет в трахее. Хирурги приняли решение о первом этапе лечения – эндоскопическом удалении, – рассказал врач-эндоскопист Артем Алимов.

По словам специалиста, такая операция не занимает много времени. Прошло менее двадцати минут, когда просвет в трахее был полностью восстановлен.

Пациент пробыл в отделении 10 дней. Длительность госпитализации связана с проведением гистологического анализа удаленной опухоли.

Кстати, операции пациентам с таким диагнозом проводятся крайне редко. В 2021 году подобных госпитализаций в торакальное отделение не было.

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