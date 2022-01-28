Тюменка наказала обидчика матери лопаткой для обуви. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела голышмановской полиции поступило сообщение из больницы, что медики оказали помощь 59-летнему местному жителю с рвано-ушибленными ранами головы. На место происшествия направился наряд полиции.

В день происшествия пациент пришел в гости к своим знакомым. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между потерпевшим и матерью хозяйки дома возник конфликт.

– Подозреваемая, увидев расстроенную мать, решила заступиться за нее. Она схватила металлическую лопатку для обуви и стала бить ею потерпевшего по голове, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемая, 42-летняя жительница поселка Голышманово, задержана. В отношении нее отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигурантка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.