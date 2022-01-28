Андрея Артюхова переизбрали секретарем тюменского реготделения единоросов. Фото: Предоставлено "КП"

Андрея Артюхова переизбрали секретарем тюменского реготделения единороссов. Решение было принято на XXXIV отчетно-выборной конференции местных партийцев.

Отметим, что в 2015 году было построено пять домов для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в Казанском, Уватском, Армизонском, Омутинском, Исетском районах). Всего же за шесть лет возведено 20 домов, сейчас в них живут 127 детей. 19 малышей родились уже в новых домах.

По словам Андрея Артюхова, важнейшим направлением партии является работа с обращениями граждан. За последние три года поступило 5 509 обращений в региональную общественную приемную, положительно решено более 28% вопросов от жителей.

А еще был открыт волонтерский центр, работой которого руководит заместитель секретаря регионального отделения Ольга Швецова. В его работе задействовано почти две тысячи человек, было выполнено около 3 тысяч обращений.