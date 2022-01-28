Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 января 2022 года: заболели еще 818 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 января 2022 года увеличилось на 818. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 января 2022 года увеличилось на 818. Всего с начала пандемии ковид подхватили 98 166 человек.

За последние сутки в России выявлено 98 040 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 046 и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7%. Зафиксировано 673 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 506 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.