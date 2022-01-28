В Ялуторовске бабушка отсудила 120 тысяч рублей после падения в автобусе. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске суд вынес решение о взыскании с «Автотранса» более 120 тысяч рублей в пользу 72-летней пенсионерки. Эти деньги она получит за моральный вред из-за падения в автобусе.

Инцидент в общественном транспорте произошел 9 сентября 2020 года. Пожилая женщина, которая является инвалидом III группы, упала в автобусе, когда тот резко затормозил при подъезде к остановке. Женщина сломала правую бедренную кость – это тяжкий вред здоровью.

– В декабре пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении вреда. В итоге ей удалось отсудить крупную сумму денег, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что решение суда не вступило в законную силу.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени женщина отсудила у УК «Меридиан Сервис» десятки тысяч рублей. Горожанка поскользнулась на скользкой ступеньке, ей нужны были деньги на лечение, а также возмещение утраченного заработка и морального вреда.