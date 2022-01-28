Студенты Тюменского индустриального университета отправляются на дистанционку. Фото - "Тюменский индустриальный университет | ТИУ" в ВК.

Студенты Тюменского индустриального университета отправляются на дистанционку. Прийти в свой вуз они смогут теперь не раньше 12 февраля.

– Обучающиеся общеобразовательного лицея, многопрофильного колледжа, школы инженерного резерва и центра архитектурной подготовки будут учиться с применением дистанционных технологий, – сообщили в высшем учебном заведении.

Уточняется, что обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (очной и очно-заочной форм обучения), а также по дополнительным образовательным программам, программам повышения квалификации взрослого населения будет реализовываться с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что все школы Тюменской области переводятся на дистанционный формат обучения. Юные жители региона будут сидеть дома с 31 января по 12 февраля. Так решил местный оперативный штаб.