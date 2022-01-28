«Цены кусаются»: тюменские общественники просят проверить стоимость ПЦР-тестов

Тюменские общественники просят проверить стоимость ПЦР-тестов. Фото - ОНФ.

В Тюмени общественники просят проверить стоимость ПЦР-тестов. Они узнали, что в Тобольске исследование обойдется в 1 965 рублей, а в областной столице самая низкая цена – 1 150, причем со скидкой.

– В разных городах региона стоимость прохождения исследования в одной и той же сети лаборатории может различаться от 200 до 400 рублей. Людям приходится пользоваться услугами коммерческих лабораторий, а цены там кусаются, – заявили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Общественники уверены, что на фоне роста заболеваемости и распространения нового штамма «омикрон» спрос на ПЦР-тестирование увеличится и вызовет еще больший рост цен. Эксперты направили обращение в УФАС по Тюменской области с просьбой проверить частные медицинские организации на предмет коллективного доминирования в ситуации с завышением цен на ПЦР-тестирование.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что председатель совета тюменской общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова заявила, что надо быть готовыми встретить любую волну пандемии. Она призвала местных жителей приобрести элементарные средства защиты, чтобы позаботиться о своем здоровье.