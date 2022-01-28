Тамара Трунилова: «Надо быть готовыми встретить любую волну пандемии». Фото - Тамара Трунилова в "Фейсбук".

Председатель совета тюменской общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова заявила, что надо быть готовыми встретить любую волну пандемии. Она призвала местных жителей приобрести элементарные средства защиты, чтобы позаботиться о своем здоровье.

– Встречались с волонтерами-медиками. Они продолжают оказывать посильную помощь нашим докторам в борьбе с коронавирусом: призывают соблюдать ограничительный режим, меньше появляться в людных местах, вакцинироваться, но при этом обязательно консультироваться с врачами по поводу противопоказаний при хронических заболеваниях. «Об этом все уже знают, но не все это выполняют», – говорили волонтеры, – рассказывает на своей страничке в «Фейсбук» Трунилова.

Она отмечает, что тюменцам необходимо пополнить свои домашние аптечки тюменцев антисептическими и жаропонижающими средствами.