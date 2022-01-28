Расходы на ремонт жилья теперь можно включить в ипотеку от Сбера. Фото - Сбер.

Сбербанк расширил возможности многоцелевого кредита: теперь заем можно оформить на покупку квартиры в новостройке, включив в него деньги на ремонт квартиры. Ранее клиенты могли воспользоваться многоцелевым кредитом только в рамках программы «Приобретение готового жилья».

Многоцелевой кредит подразумевает возможность оплаты средствами банка не только недвижимости, но и сопутствующих расходов – электронной регистрации сделки, страхования жизни и здоровья, сервиса безопасных расчетов, а также затрат на ремонт. Выбирать сразу все услуги необязательно, можно добавить только то, что действительно нужно заемщику.

Включить затраты на ремонт в ипотеку можно, если их сумма не превышает 20% от стоимости приобретаемого жилья. А максимальная сумма по всем опциям многоцелевого кредита – 90% от суммы договора участия в долевом строительстве. Кроме того, данное предложение актуально только в случае, если ремонт квартиры в новостройке выполняется застройщиком, то есть стоимость ремонта отражена в договоре долевого участия.

В Тюменской области услуги по ремонту квартир осуществляют бригады нескольких застройщиков, среди которых ГК «Страна Девелопмент», ГК «Меридиан», ГК «Брусника» и ГК «СтройМир».

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Проценты по ипотеке существенно ниже, чем у потребительских кредитов, а это значит, что с помощью многоцелевого кредита от Сбера можно получить деньги не только на покупку квартиры, но и на ее ремонт и другие расходы по сделке с недвижимостью по привлекательной ипотечной ставке.

Рассчитать многоцелевой кредит можно на сайте ДомКлик с помощью калькулятора ипотеки, выбрав опцию «Включите в кредит расходы на жильё».