В Винзилях задержали 20-летнюю девушку с наркотиками. Фото: скриншот с видео

В Винзилях задержали 20-летнюю жительницу Ялуторовска, подозреваемую в сбыте наркотических средств. Девушка и ее молодой человек передвигались на «Мазде», когда их задержали сотрудники полиции.

При личном досмотре подозреваемой полицейские изъяли три свертка с наркотиками и сотовый телефон, в котором содержалась информация о противоправной деятельности подозреваемой. Кроме этого в машине полицейские изъяли еще один сверток, принадлежащий девушке.

– Ялуторовчанка приехала в областной центр, сняла квартиру и начала работать «закладчицей» наркотиков в интернет-магазине. В ее обязанности входило забирать оптовую закладку с наркотическим средством и оборудовать тайники по Тюмени, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В дальнейшем в ранее оборудованных тайниках полицейские изъяли еще 24 свертка с наркотическим веществом. Нашли наркотики и в ходе обыска по месту проживания задержанной. Следственным отделом в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.