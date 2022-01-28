Школьникам Тюмени показали «Блокадный хлеб». Фото: Исторический парк «Россия – Моя История».

В Тюмени сотрудники исторического парка «Россия – Моя История» провели для учащихся школ города два медийных урока «Блокадный хлеб». Эту акцию провели в рамках федерального проекта, который приурочен к полному снятию блокады Ленинграда.

– Мы рассказали подросткам о стойкости и мужестве жителей блокадного Ленинграда, которые, несмотря на все тяготы военного времени, продолжали отстаивать город и не отдали его фашистам, – сообщил главный методист парка Александр Валитов.

Используя мультимедийный контент и методические материалы, сотрудники рассказали и показали школьникам трагическую страницу нашей истории. Всего памятный урок прослушали более шестидесяти ребят.

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» провели и для учащихся детской школы искусств «Гармония».

– Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитников города, мы обращаемся к символу блокадного Ленинграда – небольшому кусочку хлеба весом 125 грамм. Именно такая самая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый трудный период блокады – зимой 1941–1942-х. Не имея никаких продовольственных запасов, люди были обречены на смерть. Ведь кроме заветных 125 г блокадного хлеба у них ничего не было, – рассказала ребятам преподаватель Ирина Миглей.

Учащимся в ходе урока раздали образцы хлебных карточек, а также демонстрационные образцы «блокадного хлеба» и его ингредиентов, передает «МегаТюмень».