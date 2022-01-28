Число заболевших омикроном в Тюмени достигло 14 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших омикроном в Тюмени достигло 14 человек. Эпидситуация в регионе ухудшается, передает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

– Заболеваемость по итогам третьей недели 2022 года выросла на 56% по сравнению со второй неделей. Суточный показатель заболеваемости на 27 января составил 41,5 на 100 тысяч населения – почти в два раза выше, чем неделю назад, – заявила Шарухо.

По словам главного санврача области, взрослые стали чаще болеть на 47,5%, люди старше 65 лет – на 29%, молодые люди от 18 до 29 лет – на 75%, а заболеваемость среди детей увеличилась сразу на 118%.

Отметим, что охват тестированием за последнюю неделю составил 603 на 100 тысяч населения. Это более чем в два раза выше установленного норматива.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что все школы Тюменской области переводятся на дистанционный формат обучения. Юные жители региона будут сидеть дома с 31 января по 12 февраля. Так решил местный Оперативный штаб.