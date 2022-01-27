В Тюмени фура съехала с дороги и задела частный дом. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени накануне, 26 января, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

– Фура съехала с дороги и по касательной зацепила частный жилой дом на улице Муравьева, 4. На место происшествия выезжали экипаж ГИБДД, а также 7 человек и две единицы техники, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что для стабилизации транспортного средства будет привлечена тяжелая техника. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, уточняет «МегаТюмень».