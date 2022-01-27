Жителя Ялуторовска, избившего собутыльника насосом, осудили на 4 года. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Максима Кузьмина, который побил собутыльника насосом. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 апреля 2021 года.

Мужчина распивал алкоголь дома у знакомого. В какой-то момент товарищи разругались. Тогда Максим взял ручной автомобильный насос и несколько раз ударил хозяина квартиры по груди. Далее он стащил его с дивана и продолжил избивать.

– В судебном заседании подсудимый вину не признал. Пояснил, что между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил знакомого по лицу и столкнул с дивана, а насосом, ногами удары не наносил. Однако в ходе предварительного следствия он давал другие показания, которые логически подтверждаются показаниями свидетелей и потерпевшего, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Стоит отметить, что соседи плохо отзываются о Кузьмине. На него не раз жаловались, когда он выпивал. В итоге ялуторовчанина лишили свободы на срок 4 года и 10 дней. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима.