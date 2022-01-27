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Общество27 января 2022 11:11

В Тобольске запустили автобусы с двигателем на метане

Об этом на своей страничке в Instagram сообщил мэр города Максим Афанасьев
Сергей Швецов
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В Тобольске запустили автобусы с двигателем на метане. Фото - afanasev_mv.

В Тобольске запустили автобусы с двигателем на метане. Фото - afanasev_mv.

В Тобольске запустили автобусы с двигателем на метане. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Сегодня вышли на линию первые шесть автобусов Тобольского ПАТП с двигателем на компримированном природном газе (метане). В планах предприятия за несколько лет сделать весь парк газомоторным, а к концу этого года построить на территории организации заправку», – рассказал градоначальник.

По словам Афанасьева, автобус является самым доступным и практичным видом городского транспорта. Поэтому перевод автобусного парка на экологическое топливо – это серьезный шаг на пути создания благоприятной экологической среды.

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