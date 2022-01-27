Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 января 2022 года: умерли еще 10 человек

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 27 января 2022 года увеличилось на 10. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 27 января 2022 года увеличилось на 10. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 708 человек.

За последние сутки в России выявлено 88 816 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 807 человек, что на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Зафиксировано 665 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 754 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровели 10 129 691 человек.