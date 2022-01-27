Выездные бригады медиков вакцинировали от коронавируса более 300 тысяч тюменцев. Фото: Ольга Крыльцова

Выездные бригады медиков вакцинировали от коронавируса 304 856 тюменцев. Они совершили 9 323 выезда в трудовые коллективы.

– Вакцинация без отрыва от производства позволяет работникам сэкономить время на дорогу и посещение поликлиники, – отметили в информационном центре правительства региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор попросил запастись лекарствами из-за прихода нового штамма коронавируса омикрона. По его словам, он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости.

– Большинство переносит новый штамм в относительно легкой форме. В зоне риска сегодня находится практически каждый из нас. Особенно это касается тех, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации, – отметил глава региона на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».