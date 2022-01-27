В Тюмени ищут волонтеров для помощи пожилым. Фото - "Добровольческое движение | Тюменская область" в ВК.

В Тюмени штаб #МыВместе ищет волонтеров для помощи пожилым и маломобильным гражданам. Они будут доставлять продукты и медикаменты, оплачивать услуги ЖКХ и работать в едином диспетчерском центре – кол-центре.

– Обучение проходит в два потока. Первый поток прошел обучение 25 января и уже в эту пятницу приступит к работе в кол-центре. Количество волонтеров, прошедших обучение на сегодняшний день, – 15 человек. Во втором потоке пройдет обучение такое же количество волонтеров, как и в первом, – отметили в штабе.

Жители региона, позвонив по единому номеру телефона 122, получат всю необходимую информацию по вопросам распространения нового штамма – омикрона; по работе на портале госуслуг: где, в каком разделе найти и как скачать свой qr-код; записаться к врачу и т. д.

Для того чтобы стать волонтером, необходимо позвонить в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области по номеру телефона +7 (3452) 29-03-01 и получить всю необходимую информацию.