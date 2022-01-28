Тоболяка, желавшего купить снегоход, обманули мошенники. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тобольска обратился 27-летний мужчина, который пояснил, что в интернет-сервисе решил приобрести снегоход, который стоял на продаже в другом регионе. Договорившись с продавцом о покупке, стороны сошлись на сумме 50 тысяч рублей за товар и 6 тысяч рублей за доставку.

После того, как заявитель перевел указанную сумму продавцу, тот ему перезвонил и сообщил, что деньги поступили на другой счет и необходимо оформить возврат. Мошенник отправил ссылку, перейдя по которой, тоболяк ввёл данные банковской карты и защитный код.

– Но вместо возврата 50 тысяч рублей, у него произошло списание данной суммы. Тогда мужчина понял, что попался на уловку злоумышленника, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».