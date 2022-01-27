Сгоревшая в Тюмени маршрутка прослужила всего четыре года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сгоревшая сегодня, 27 января, рано утром в Тюмени маршрутка прослужила всего четыре года – ее выпустили в 2018 году. А техническое обслуживание и диагностика пройдены в октябре 2021 года. Об этом сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

– Выполняя рейс, водитель заметил, что на панели загорелся значок «неисправность двигателя». Он сразу заглушил автомобиль, из-под капотного пространства пошел небольшой дым. Следуя инструкции, мужчина отвел пассажиров на безопасное расстояние и вызвал спасателей, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что водитель пытался сам тушить транспорт из огнетушителя, но это не помогло – автобус выгорел полностью.

По данным перевозчика – ООО «Тюменьавтолайн», на предрейсовом осмотре неисправности не выявлены. Водитель проходил медицинский осмотр. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что инцидент произошел на улице Первомайском, 55. К счастью, обошлось без пострадавших. Возгорание устраняли шесть спасателей и две единицы спецтехники.