Юным тюменцам расскажут о блокадном Ленинграде. Фото: Тюмень - наш дом

Юным тюменцам расскажут о блокадном Ленинграде. Мероприятие состоится 27 января в местном Центре русской культуры, начало в 16.00.

– Ребята узнают о важных исторических событиях в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, познакомятся с историей сквера Сибирских Кошек. Запланирован показ тематических видеороликов и выступления коллективов Центра русской культуры, – сообщили организаторы.

А еще для горожан подготовили видеоэкскурсию «Город, обожжённый блокадой». Во Дворце культуры «Поиск» детям расскажут о «дороге жизни» и знаменитых людях той поры. Мероприятие начнется в 13.00, передает «АиФ – Западная Сибирь».