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Недвижимость27 января 2022 5:59

В Ялуторовске начали строить путепровод через Транссиб

Возвести развязку планируется за два года
Сергей Швецов
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В Ялуторовске начали строить путепровод через Транссиб.

В Ялуторовске начали строить путепровод через Транссиб.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Ялуторовске начали строить путепровод через Транссиб. Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Возвести развязку планируется за два года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность объекта для города: «Железная дорога «Москва – Владивосток» делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд».

По его словам, эту проблему поднимали на сходах граждан. Сам он, когда посещал Ялуторовск с рабочими поездками, не один раз обсуждал необходимость прямого непрерывного транспортного сообщения.

– Протяженность путепровода составит более 2,1 км. Мы строим его в рамках реализации региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Первые автомобили по развязке проедут в 2023 году, – пообещал глава региона.

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