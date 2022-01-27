Тюменские дома-интернаты перешли в режим полной изоляции. Фото - Департамент соцразвития Тюменской области.

Тюменские дома-интернаты перешли в режим полной изоляции. Это связано с подъемом заболевания коронавирусом. Только за последние сутки в регионе число заболевших составило 570 человек.

– Все сотрудники и проживающие в домах-интернатах из тех, у кого нет медицинских противопоказаний, прошли полный курс вакцинации или имеют сертификат переболевших коронавирусом. Сейчас уже идет ревакцинация. Но чтобы максимально снизить риск заражения или тяжелого течения болезни, было принято решение о возвращении к работе в режиме изоляции, как в прошлом году, – заявила начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

По информации ведомства, сотрудники работают по двухнедельным сменам. Перед началом новой смены проводится обязательное тестирование на ковид. Кроме того, ведется круглосуточный контроль за состоянием здоровья проживающих и сотрудников, за соблюдением правил гигиены, проводится регулярная уборка и профилактическая дезинфекция.

Отметим, что на территории Тюменской области работают 15 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов и 8 отделений временного проживания в комплексных центрах соцобслуживания. В них проживают около 4 тысяч пожилых людей и инвалидов.