В Тюмени дотла сгорела маршрутка. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени дотла сгорела маршрутка, курсирующая под номером 71. К счастью, все пассажиры успели эвакуироваться.

По информации Главного управления МЧС по региону, инцидент произошел в начале девятого утра на улице Первомайской, 55. В общественном транспорте находились девять пассажиров. Все они и водитель самостоятельно покинули маршрутное такси.

– В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На тушении пожара было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава подразделений, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

Последний раз подобное ЧП с рейсовым автобусом произошло 7 июля 2021 года на объездной дороге. Здесь загорелся ЛиАЗ, следующий по маршруту № 39. Информация об этом начала появляться в социальных сетях около 11 утра.

По словам очевидцев, пламя охватило транспорт буквально за несколько секунд, а черный дым возвышался на несколько метров, так что его трудно не заметить. Загорелась именно задняя часть, где находится моторный отсек.