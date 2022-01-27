В Тюмени обсудили развитие медицины на селе. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени обсудили развитие медицины на селе, а также обеспечение профессиональными кадрами. Эти темы вошли в план реализации партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» на 2022 год.

– Главная задача, которая стоит сегодня перед органами исполнительной власти, – максимально обеспечить медицинскими кадрами первичный уровень здравоохранения. Особенно это касается сельских территорий, где зачастую не хватает узких специалистов, – отметила заместитель председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик.

Губернатор региона Александр Моор одобрил эти приоритеты программы. Он подчеркнул, что в условиях пандемии в течение последних двух лет медицинское сообщество работает в постоянном перегрузе. Поэтому вопросы обеспечения кадрами одни из самых актуальных.