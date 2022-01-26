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Дом. Семья26 января 2022 12:32

В районе тюменского озера Лебяжье ввели карантин из-за бешенства животных

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона
Сергей Швецов
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В районе тюменского озера Лебяжье ввели карантин из-за бешенства животных. Распоряжение подписано губернатором региона Александром Моором.

«Установить с 24 января 2022 года ограничительные мероприятия по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного на территории с координатами: широта 57.008001, долгота 65.569270 и неблагополучного пункта», – говорится в тексте постановлении.

Отметим, что на территории карантинной зоны запрещается лечение больных животных, ее посещение лицами, кроме персонала, ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных, а также их отлов и охота.