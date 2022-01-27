В Заводоуковске мужчина в магазине выхватил сверток с выручкой у продавца и убежал. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию с заявлением о грабеже обратился владелец местного продуктового магазина. Мужчина сообщил, что перед закрытием в торговый зал зашел неизвестный, который выхватил у продавца сверток с выручкой и скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали неоднократно судимого местного жителя 1988 года рождения и задержали его. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что, зайдя в магазин, он попросил дать ему спиртное взаймы, но получил отказ.

– Уже уходя, житель Заводоуковска, заметив, как продавец достает из кассы деньги, подбежал к ней, схватил сверток с наличностью и скрылся. Похищенное потратил на алкоголь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.