В Тюменской области мужчину насмерть забили табуретом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области осудили 40-летнего Олега Маскевича, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Мужчина насмерть забил табуретом своего друга-собутыльника.

Маскевич весной 2021 года в Тюмени познакомился со Станиславом из поселка Московский, у которого снял жилье. Мужчины часто распивали спиртное, после чего хозяин квартиры нередко ходил с синяками.

– Ночью 1 августа прошлого года в ходе очередного застолья осужденный потребовал от мужчины еще спиртного, но тот отказался идти в магазин. В порыве гнева подсудимый схватил табурет и жестоко избил собутыльника. Потом судмедэксперт насчитал на его голове и теле не менее 20 повреждений, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Квартиросъемщик перетащил потерпевшего на диван и пошел спать. Увидев утром тело, испугался и попытался скрыть следы преступления. Соседке заявил, что кто-то избил собутыльника. Но вину Маскевича доказали. В итоге суд приговорил ранее судимого тюменца к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.