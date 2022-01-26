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Общество26 января 2022 10:31

В детских магазинах Тюмени обнаружили игрушки со взрывоопасным веществом

Горожанам разъяснили, как выбрать ребенку качественное изделие
Сергей Швецов
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В детских магазинах Тюмени обнаружили игрушки с взрывоопасным веществом.

В детских магазинах Тюмени обнаружили игрушки с взрывоопасным веществом.

Фото: скриншот с видео на youtube

В детских магазинах, в том числе интернет-магазинах, обнаружили опасные для здоровья игрушки – это химические наборы для детей «Фараоновы змеи». В их состав входит дихромат аммония – это вещество относится к первому классу опасности и является взрывоопасным.

– Рекомендуем воздержаться от покупки этих химнаборов и быть предельно внимательными при покупке детских игрушек, в том числе химических опытов и экспериментов, – предупреждают специалисты местного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве попросили соблюдать рекомендации при покупке изделий. Так, приобретать игровой набор для химических опытов нужно только в местах организованной торговли.

Следует обратить внимание на упаковку и информацию на ней. Она должна содержать сведения о наименовании набора, стране, где он изготовлен, местонахождении изготовителя и его товарном знаке, минимальном возрасте ребенка, для которого он предназначен, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, составе набора.