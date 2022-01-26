Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 января 2022 года: умерли еще 7 человек

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 26 января 2022 года увеличилось на 17. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 26 января 2022 года увеличилось на 7. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 698 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки выявлено 570 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 97 526), 102 человека выздоровели (за весь период – 84 389), 173 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 39 005 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 600 коек развернуто, свободно – 20,6%, проведено лабораторных исследований за сутки – 12 070 (всего 3 273 186). Сделано вакцинаций против коронавируса 1 065 322, полным курсом – 1 010 244.

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, это на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Зафиксировано 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек.