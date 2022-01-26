Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 января 2022 года: заболели еще 570 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 января 2022 года увеличилось на 570. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 января 2022 года увеличилось на 570. Всего с начала пандемии ковид подхватили 97 526 человек.

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, это на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Зафиксировано 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек.