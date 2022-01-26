Тюменец угрожал жене заколоть шилом из-за оскорблений в свой адрес. Фото: Ольга Крыльцова

В Увате к участковому обратилась местная жительница, которая заявила, что гражданский муж угрожал ей убийством. Полицейский опросил и задержал подозреваемого.

Гражданин пояснил, что они с супругой на кухне распивали алкогольные напитки. В процессе распития женщина начала выдвигать различные претензии и оскорблять его.

– В ответ ранее судимый житель Уватского района взял шило, высказал угрозы убийством в отношении потерпевшей, а затем отправился спать, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении 52-летнего подозреваемого группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.