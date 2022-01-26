В Тюменской области главбух детской школы искусств украла более миллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области главбух Упоровской детской школы искусств украла более миллиона рублей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

– Женщина в 2018 – 2019 годах под видом зарплаты незаконно перечислила на свой банковский счет более 1,1 миллиона рублей, – сообщили в ведомстве.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуратура областной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера детско-юношеского центра «Старт». Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.