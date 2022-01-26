«Вечером пил водку, с утра добавил 3 рюмки». Автоинспекторы задержали пьяного тюменца на тракторе

Автоинспекторы задержали пьяного тюменца на тракторе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Омутинском районе автоинспекторы задержали 41-летнего местного жителя, который сел нетрезвым за руль трактора. Мужчина ехал в лес, чтобы расчистить дорогу к подкормочным площадкам в охотничьих угодьях.

– Накануне вечером селянин пил водку, с утра добавил еще 2-3 рюмки перед поездкой. Показания алкотестера составили 0,55 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД составили на тракториста административный материал за нетрезвое вождение. К ответственности привлекут и юридическое лицо, которому принадлежит трактор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего Александра Иванченко. Он является виновником резонансного ДТП, которое произошло 22 января на улице Советской.