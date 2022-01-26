Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 8:22

«Вечером пил водку, с утра добавил 3 рюмки». Автоинспекторы задержали пьяного тюменца на тракторе

На тракториста составлен административный материал за нетрезвое вождение
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автоинспекторы задержали пьяного тюменца на тракторе.

Автоинспекторы задержали пьяного тюменца на тракторе.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Омутинском районе автоинспекторы задержали 41-летнего местного жителя, который сел нетрезвым за руль трактора. Мужчина ехал в лес, чтобы расчистить дорогу к подкормочным площадкам в охотничьих угодьях.

– Накануне вечером селянин пил водку, с утра добавил еще 2-3 рюмки перед поездкой. Показания алкотестера составили 0,55 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД составили на тракториста административный материал за нетрезвое вождение. К ответственности привлекут и юридическое лицо, которому принадлежит трактор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего Александра Иванченко. Он является виновником резонансного ДТП, которое произошло 22 января на улице Советской.