В Тюмени водителя, который пьяным на джипе сбил маму с дочкой, отправили в СИЗО. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего Александра Иванченко. Он является виновником резонансного ДТП, которое произошло 22 января на улице Советской.

– Около дома №126 водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком. Затем иномарка столкнулась с Kia и Lada Vesta. Иванченко был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – напомнили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Таким образом, горе-водитель будет находиться в СИЗО по 22 марта 2022 года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что состояние пострадавшей женщины оценивается как тяжелое, она находится в реанимации по поводу травм головного мозга и повреждений таза