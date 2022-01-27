Тюменец обокрал пожилую тетю, пока та лежала в больнице. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение от пенсионерки, проживающей в поселке Винзили. Пока она находилась в медицинском учреждении, из незапертой бани неизвестный похитил телевизор и телевизионную приставку, а с крыши дома злоумышленник демонтировал и похитил электрокабель. Ущерб потерпевшая оценила в три тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 26-летний племянник заявительницы, работающий грузчиком на одном из предприятий района. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал оперативникам, что знал о том, что родственница длительное время находится в больнице.

– Он беспрепятственно проник в ограду и вынес наиболее ценные вещи. Похищенное подозреваемый увез в соседнее село и сдал в комиссионный магазин, выручив тысячу рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.