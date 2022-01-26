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Здоровье26 января 2022 6:26

Расим Тамразов возглавил «Медицинский город» в Тюмени

Мужчина является доктором медицинских наук
Сергей Швецов
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Расим Тамразов возглавил «Медицинский город» в Тюмени.

Расим Тамразов возглавил «Медицинский город» в Тюмени.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Доктор медицинских наук Расим Тамразов возглавил «Медицинский город» в Тюмени. Его пригласили в регион в 2021 году, чтобы продолжить развитие онкологической помощи.

По информации пресс-службы здравоохранения Тюменской области, Расим Ильхамович 25 лет работал в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. Начинал ординатором, а уходил уже будучи ведущим экспертом высокотехнологических направлений онкологии.

– Является одним из основателей «Российского общества специалистов по колоректальному раку». Разработал ряд образовательных программ и мастер-классов для российских хирургов, онкологов проктологов в регионах России, а также ряд мастер-классов для пациентов с онкологическими заболеваниями, – также сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что врачи из тюменского «Медицинского города» помогли юной пассажирке во время полёта. Девушке внезапно стало плохо, когда самолет уже находился в воздухе: она побелела, ее стало тошнить, сильно заболел живот и началось головокружение. Полет уже собирались прервать и экстренно вернуться в аэропорт, но стюардессы решили поинтересоваться, нет ли на борту медиков.