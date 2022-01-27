Погода на 27 января 2022 года в Тюмени: без осадков

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 14-15 градусов, днем ожидается минус 9. Вечером столбики термометров покажут 10 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, что если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.