Выплаты самозанятым в рамках зарплатных проектов могут осуществлять ИП и юридические лица. Фото - Сбер.

Более 22 тысяч предпринимателей и юридических лиц, которых обслуживает Западно-Сибирское отделение Сбербанка, могут осуществлять зачисления самозанятым в рамках зарплатных проектов. Реализованный сервис в интернет-банке СберБизнес позволяет бухгалтерам проводить выплаты единым реестром, а не формировать отдельные платежные поручения. Зачисления самозанятым доступны в выходные и праздничные дни, следить за их статусом и формировать чеки можно непосредственно в личном кабинете.

Услуга по зачислению выплат самозанятым подходит рекрутинговым агентствам в сферах торговли, маркетинга, клининга и логистики, агрегаторам курьерских и таксомоторных услуг, фитнес-центрам, салонам красоты и клининговым сервисам, компаниям, предлагающим сезонные виды работ.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– При найме самозанятых бизнес экономит на налогах с зарплаты, так как не надо платить НДФЛ и страховые взносы. Их расходы теперь равняются сумме вознаграждения за оказанные услуги. При работе с самозанятыми бизнес получает еще одно преимущество – нет необходимости содержать в штате опытного и высококвалифицированного специалиста для выполнения нерегулярных задач, пользоваться его услугами можно только по мере необходимости.

Чтобы получать вознаграждение, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе через сервис «Своё дело» в СберБанк Онлайн. В этом же сервисе самозанятым доступна и оплата налогов. Бесплатные уведомления о зачислении СберБанк будет присылать с номера 900 со ссылкой на сформированный чек.

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