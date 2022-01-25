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Происшествия25 января 2022 15:11

Суд продлил арест бывшему начальнику тюменского УФСИН, погоревшему на взятках от заключенных

Максим Масленников пробудет под стражей до конца апреля
Марина Прохорова
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Суд продлил арест бывшему начальнику тюменского УФСИН, погоревшему на взятках от заключенных

Суд продлил арест бывшему начальнику тюменского УФСИН, погоревшему на взятках от заключенных

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменском районный суд продлил арест бывшему начальнику тюменского филиала УФСИН Максиму Масленникову, который обвиняется в получении пяти взяток. Он пробудет под стражей до 23 апреля, пока идет судебное разбирательство.

- Используя свое служебное положение, он за деньги предоставлял осужденным, находящимся под домашним арестом, возможность снимать специальные «контрольные» браслеты и беспрепятственно разгуливать на свободе, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее, на первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Завтра, 26 января, будут допрошены свидетели.