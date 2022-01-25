В Тюменской области девять человек заразились штаммом «омикрон» Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области продолжает расти число жителей, заболевших коронавирусом, есть среди них и те, кто заразился новым штаммом «омикрон».

– В Тюменской области зарегистрировано 9 случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Среди заболевших есть и мужчины, и женщины в возрасте от 22 до 57 лет. Восемь человек получали лечение амбулаторно, чувствуют себя хорошо. Один мужчина проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя в связи с сопутствующими заболеваниями, – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Напоминаем, что на 25 января в области насчитывается 496 человек, зараженных коронавирусом.

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