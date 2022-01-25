В Тюмени девять улиц избавят от колейности в 2022 году. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени девять улиц избавят от колейности в 2022 году. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, приведут в нормативное состояние участки улиц Кирова, Судоремонтной, Олимпийской, Мелиораторов, Бакинских Комиссаров, Молодежной, Луначарского, Малой Боровской и Старорощинского шоссе.

– Перечень подлежащих обновлению автомобильных дорог составлялся по итогам общественных обсуждений и заключения передвижной лаборатории «Трасса», которая проводит обследование улично-дорожной сети города, – пояснили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Специалисты отремонтируют тротуары и бордюры, в необходимых местах установят ограждения и пешеходные переходы. Отметим, что при ремонте дорог по нацпроекту используются усовершенствованные технологии: уплотненная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь. Такая структура покрытия призвана повысить износостойкость верхнего слоя.

Срок гарантийных обязательств на покрытие составляет 4 года. При этом постоянно ведется мониторинг состояния асфальта. Если он разрушится, то подрядные организации исправляют дефекты за свой счет.