Мужчина украл пенсию тоболячки, которая забыла взять деньги из банкомата. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже семи тысяч рублей из банкомата обратилась 65-летняя пенсионерка. Женщина объяснила, что в отделении банка выполнила операцию по снятию наличных с банковской карты.

Забрав карту, заявительница забыла забрать деньги и отошла к другому банкомату, а когда вспомнила про наличные, то там уже стоял другой мужчина, который пояснил, что денег не видел.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали неработающего 36-летнего тоболяка. Выяснилось, что мужчина стоял в очереди за потерпевшей, когда она отошла, он хотел воспользоваться банкоматом, но карта не принималась.

– Тогда он заметил, что в отделе для выдачи банкнот лежат чужие купюры. Воспользовавшись моментом, мужчина забрал деньги, положил их в карман своей куртки и продолжил выполнять операции со своей банковской картой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.