Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 4:34

Мужчина украл пенсию тоболячки, которая забыла взять деньги из банкомата

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина украл пенсию тоболячки, которая забыла взять деньги из банкомата.

Мужчина украл пенсию тоболячки, которая забыла взять деньги из банкомата.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о краже семи тысяч рублей из банкомата обратилась 65-летняя пенсионерка. Женщина объяснила, что в отделении банка выполнила операцию по снятию наличных с банковской карты.

Забрав карту, заявительница забыла забрать деньги и отошла к другому банкомату, а когда вспомнила про наличные, то там уже стоял другой мужчина, который пояснил, что денег не видел.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали неработающего 36-летнего тоболяка. Выяснилось, что мужчина стоял в очереди за потерпевшей, когда она отошла, он хотел воспользоваться банкоматом, но карта не принималась.

– Тогда он заметил, что в отделе для выдачи банкнот лежат чужие купюры. Воспользовавшись моментом, мужчина забрал деньги, положил их в карман своей куртки и продолжил выполнять операции со своей банковской картой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.