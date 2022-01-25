Следователи занялись бродячими собаками в Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

Следователи занялись бродячими собаками в Тюмени. О безнадзорных животных писали средства массовой информации.

Так, ранее городские СМИ сообщали, что на одной из улиц областного центра у баков для сбора мусора рядом с жилым домом появилась стая бродячих собак. Журналисты уверяли, что она может представлять опасность для детей.

– В публикации отражено, что компетентные службы ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, – отметили в пресс-службе регионального СК.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям (или бездействию) лиц, которые ответственны за содержание территории.

Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.