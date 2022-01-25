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Здоровье25 января 2022 10:33

Тюменцам не ограничат получение плановой медицинской помощи

Об этом заявляет Информационный портал Правительства региона
Сергей Швецов
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Тюменцам не ограничат получение плановой медицинской помощи.

Тюменцам не ограничат получение плановой медицинской помощи.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области не собираются приостанавливать оказание плановой медицинской (стационарной или амбулаторной) помощи. Об этом заявляет Информационный портал Правительства региона

– По данным регионального департамента здравоохранения, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ограничений вводить на текущий момент не планируется, – такое сообщение распространяет ведомство в социальных сетях.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор попросил запастись лекарствами из-за прихода нового штамма коронавируса омикрона. По его словам, он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости.

– В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты. Это умифеновир, он же арбидол, парацетамол и другие жаропонижающие средства, лекарства от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос, витамин С. Думаю, они сегодня должны быть в каждом доме, – заявил губернатор.