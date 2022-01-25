«Инвитро» расширяет сеть: в Тюмени открылся 1800 медицинский офис компании.

«Инвитро», одна из крупнейших медицинских компаний в области лабораторной диагностики и медицинских услуг, сообщает о том, что 25 января 2022 года открылся юбилейный 1800-й медицинский офис сети. Новый офис расположен в Тюмени по адресу ул. Александра Митинского, д. 7/1.

На сегодня компания «Инвитро» предлагает более 3000 видов лабораторных исследований, а также взятие гинекологического и урологического материала, услугу «Выезд на дом».

Комментирует Даниил Потлов, Генеральный директор «Инвитро-Урал»: «Сегодня на Урале действует более 200 медицинских офисов «Инвитро» и в планах на этот год открыть еще как минимум 25. Помимо географической экспансии, мы расширяем спектр услуг. Во многих медицинских офисах есть дополнительные услуги, в том числе не инвазивная инструментальная диагностика, а также ведут прием специалисты, чаще всего терапевты и гинекологи.

Сеть стремительно растет благодаря отработанной бизнес-модели и сильному бренду, который обеспечивает лояльность со стороны пациентов и медицинского сообщества. Еще одним фактором можно назвать развитую франшизу с высоким индексом доверия со стороны инвесторов – больше половины новых медицинских офисов открывают уже действующие франчайзи».