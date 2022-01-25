Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 января 2022 10:19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 января 2022 года: умерло еще 10 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 25 января 2022 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число умерших от коронавируса в Тюменской области 25 января 2022 года увеличилось на 10.

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 25 января 2022 года увеличилось на 10.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 25 января 2022 года увеличилось на 10. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 691 человек.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 241 109 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 327 448 летальных исходов, выздоровели 10 071 740 человек.