Тюменские студенты чаще откладывают деньги на форс-мажор и покупку автомобиля. Фото - Сбер.

Накануне Дня российского студенчества дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование жизни выяснила, как современные студенты распоряжаются финансами. Результаты проведённого опроса показали, что 68% молодых респондентов из Тюмени стараются откладывать деньги (в среднем по стране эта цифра составляет 73%).

Исследование проводилось в январе 2022 года среди молодых людей в возрасте до 30 лет с неоконченным высшим образованием. В нём приняли участие жители 37 крупных и средних городов (с населением свыше 500 тысяч) по выборке, отражающей социально-демографический состав населения.

Чаще всего студенты из Тюмени откладывают деньги на покупку автомобиля (61%) и на случай непредвиденных обстоятельств (54%). Далее у тюменских студентов в приоритете сбережения на ремонт жилья и оплату обучения (по 42%), на покупку загородного дома, дачи (39%) и квартиры (4%).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

– 73 процента молодых людей, которые сегодня откладывают деньги на различные цели, это очень приятная цифра. Многие российские студенты живут с родителями, поэтому часто в формировании накоплений участвует вся семья. Согласно результатам опроса, молодежь предпочитает хранить сбережения на вкладах (67 процентов). В то же время растет популярность и других инструментов, например покупка ценных бумаг, недвижимости, золота. Участники опроса также сообщили, что в ближайшие месяцы хотят попробовать делать накопления и с помощью страхования. По данным СберСтрахование жизни, более 20 процентов всех действующих в компании договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни заключены клиентами в возрасте до 35 лет.

Согласно результатам опроса, кредит готовы брать 12% молодых людей до 30 лет. Чаще всего цель – покупка автомобиля (40%) или квартиры (16%). 5% рассматривают возможность взять кредит для оплаты обучения.

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